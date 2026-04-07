Akın Gürlek açıkladı, kripto fenomenleri Telegram\'a kaçtı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Gürlek, sahte ve anonim sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen hakaret ve itibar suikastı içeriklerini önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladıklarını, sosyal medya platformlarının gerçek kimlikle giriş şartını kabul ettiğini ve üç aylık geçiş sürecinin ardından tüm hesapların gerçek kimliğe bağlanacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının da sisteme entegre edileceğini belirten bakan, kurallara uymayan sahte ve bot hesapların kapatılacağını da sözlerine ekledi.

KİMLİK ZORUNLULUĞU ÖNCESİNDE TELEGRAM'A KAÇIŞ

Açıklamanın ardından kripto para fonemleri de harekete geçti. Türkiye’de SPK tarafından yasaklanmış olmasına rağmen referans sistemini sürdüren Bybit gibi global borsaların linklerini paylaşan anonim fenomenler, maddi kazançlarını kaybetme korkusuyla Telegram’a yöneldi. Türkiye’de yasaklı olan referans programının tanıtımını yapan hesapların Telegram'a yöneldiği gözlemleniyor. Kimlik zorunluluğunun henüz uygulanmadığı, denetim mekanizmalarının çok daha sınırlı kaldığı bu platform, anonim faaliyetler için yeni bir alan haline geliyor.

Yapılan incelemelerde, 100 bini aşkın aboneye sahip bir Telegram kanalının Bybit'e ait referans linkini aktif biçimde paylaştığı görüldü. Paylaşımda kullanıcılar doğrudan Bybit'e yönlendirilirken içerikte "reklam", "sponsorlu" ya da "işbirliği" ibaresi yer almıyordu. Bir başka Telegram kanalında ise yine Bybit referans linki üzerinden hesap açılması istenerek kullanıcıların copy trade sistemine dahil edilmesi teşvik edildi.

FENOMENLERİN REFERANS GELİRLERİ TEHDİT ALTINDA

Uzmanlar, Bybit’in referans sisteminde, fenomenlerin gelirlerinin tanıttıkları platformun güvenilirliğine değil yönlendirdikleri kullanıcı sayısına bağlı olduğunu, yüksek kaldıraçlı işlemlerin "kolaylıkla kazanırsınız" mesajıyla anlatıldığı, içeriklerin kullanıcının tarafsız bilgiye ulaşmasını güçleştirdiğini vurguluyor. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ile SPK lisansı bulunmayan yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik referans programları açıkça yasaklanmıştı. Türk fenomenlerin Bybit referans linklerinin Türkçe paylaşımlarla Twitter/X’te paylaştığı geçmişte de defalarca kez belgelenmişti. Anonim fenomenlerin referans gelirlerini kaybetmemek için paylaşımlarını Telegram’da yoğunlaştırdığı görülüyor.

ANONİM FENOMENLERİN YENİ DURAĞI TELEGRAM

Uzmanlar, Telegram'ın yapısal özelliklerinin bu geçişi kolaylaştırdığını vurguluyor. Kanalların anonim şekilde yönetilebildiği, kanal sahibinin kamuoyuna açık olmadığı ve şikayet mekanizmalarının son derece sınırlı kaldığı Telegram, yurtdışı menşeili Bybit gibi borsaların yasaklı referans faaliyetleri açısından Twitter/X'e kıyasla çok daha az denetlenebilir bir alan sunuyor. Kimlik zorunluluğunun hayata geçmesiyle sosyal medyadaki hesaplar izlenebilir hale gelse bile Telegram kanalları bu şeffaflığın kapsamı dışında kalıyor. Uzmanlar, söz konusu paylaşımların iki ayrı yasal riski aynı anda barındırdığını yineliyor. Referans linki paylaşmak 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmeti sağlamak olarak değerlendiriliyor. Bu suç için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Buna ek olarak ücretli reklamların reklam olduğu belirtilmeksizin sunulması yanıltıcı reklam yasağını da ihlal ediyor. Bu iki ihlalin bir arada gerçekleşmesi hem paylaşımı yapan kanal sahiplerini hem de platformu kapsayan ciddi bir yaptırım riski doğuruyor.