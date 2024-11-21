Akıncılar\'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Akıncılar Belediyesi ilçedeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, Yeşilyazı ve Yayla mahallelerinde imara açılan yerleşim yerlerinde altyapı ve kanalizasyon çalışması başlattı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin daha modern altyapıya kavuşması için çalıştıklarını belirterek, "İlçemizde altyapısı olmayan bölgelere yeni kanalizasyon hatları döşerken kullanım ömrünü tamamlamış hatları da yeniliyoruz." dedi.