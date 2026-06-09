Akit TV Ekibine Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
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Akit TV Ekibine Saldırı Protesto Edildi

Akit TV Ekibine Saldırı Protesto Edildi
09.06.2026 22:09
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CHP toplantısı öncesi Akit TV ekibine yapılan saldırı İstanbul'da protesto edildi, kınama yapıldı.

CHP'nin TBMM'de yapacağı Grup toplantısı öncesinde Akit TV kameramanı ve muhabirinin saldırıya uğraması İstanbul'da protesto edildi.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Başkan Vekili Ali İhsan Karahasanoğlu ile çok sayıda basın mensubu, Akit TV Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

Protesto gösterisinde katılımcılar çeşitli sloganlar attı.

Burada basın açıklamasını okuyan Akit TV Ana Haber spikeri Erkan Tan, mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de başkanlık konusunda gerilim yaşandığını belirterek, bu siyasi gerilimin medya dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Tan, CHP'nin gerçekleştireceği grup toplantısı öncesi gazetecilik refleksi ile izleyicilerini doğru, detaylı haberlerle bilgilendirmek için Meclis önüne giden Akit TV ekibinin canlı yayın yaptığı esnada darbedilip hırpalandığını, hakaretlere ve çirkin hareketlere maruz kaldığını dile getirdi.

Bütün Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden ve bir medya organının özgür haber alma hakkını gasp etmeye yönelik olan bu linç girişiminin, hem kamuoyunun hem de tarafsız, vatansever meslek oluşumlarının tepkisini çektiğini kaydeden Tan, Akit TV Ankara muhabiri Muhammet Can Bulut ile kameraman Nuh Güneş'e Meclis önünde yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Tan, fiziki saldırıya uğrayan muhabirin 10 günlük darp raporu aldığını belirterek, saldırı konusunda savcılığın bir an önce harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Erkan Tan, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Medya, Son Dakika

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