Akkuyu NGS'de 664 Milyon Dolar Yerli Malzeme Kullanıldı - Son Dakika
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Akkuyu NGS'de 664 Milyon Dolar Yerli Malzeme Kullanıldı

TSE Başkanı Şahin, Akkuyu Nükleer Projesi'nde 664 milyon dolar tutarında yerli malzeme kullanıldığını açıkladı.

20.09.2024 12:48
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun yetkilendirilmesiyle verilen hizmetler sonucu, yaklaşık 664 milyon dolar yerli malzemenin sanayicilerden tedarik edilerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde kullanıldığını bildirdi.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Şahin, santrale ziyarette bulunarak, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ile bir araya geldi.

Şahin, Akkuyu NGS Projesi konusunda işbirliklerinin devam edeceğini kaydetti.

TSE'nin çeşitli gözetim ve eğitim hizmetleri sunduğuna dikkati çeken Şahin, proje kapsamında imalatçıların onaylanmasıyla inşaat, saha, montaj ve imalat denetimleri kapsamında teknik destek sağladıklarını ifade etti.

Şahin, ayrıca bağımsız gözetim şirketi olarak Akkuyu NGS'de yapımı süren tesislerde gözetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini ve ilgili konularda çeşitli eğitimler verdiklerini aktardı.

Türkiye'nin nükleer projelerinde yerli kurumların rolü artacak

Türkiye'de gerçekleştirilen ve planlanan nükleer projelerde yapı denetim ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, Sinop başta olmak üzere, ülkede yapılacak NGS'lerde en geniş kapsamda yerli kurum olarak hizmet verme stratejileri olduğunu bildirdi.

Şahin, NGS inşasında TSE olarak aldıkları iş bitirmeyle Türkiye'de ve uluslararası alanda hizmet vermeyi amaçladıklarının altını çizdi.

TSE'nin bu projedeki varlığının, teknoloji ihracatı yoluyla küresel nükleer enerji pazarında yer almasının ve yerlilik payının artırılmasının stratejik ve ticari önemi olduğuna dikkati çeken Şahin, "TSE 7 Ocak 2020'de Ana Malzeme Onay Kuruluşu (MMO) olarak yetkilendirildi. Yerel katkının artırılması için malzeme onay süreçleri titizlikle yürütüldü." ifadelerini kullandı.

Şahin, nükleer güvenlik sınıfında olmayan ürünlerde yerel katkıyı artırmak amacıyla malzeme onay kuruluşu olarak uygulama projeleri ve GOST standartları ile ulusal mevzuat arasında karşılaştırma raporları düzenledikleri bilgisini vererek, bu raporlar doğrultusunda oluşturulan teknik kararların, yüklenici firmalarla paylaşıldığını ve onay verilmesinin ardından ürünlerin sertifikasyonun gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu sürecin ülkedeki sanayicilerin sektördeki yerlerini sağlamlaştırmasına katkı sağladığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"TSE'nin yetkilendirilmesiyle verdiğimiz hizmetler sonucunda, yaklaşık 664 milyon dolar tutarında yerli malzeme sanayicilerimizden tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'nde kullanıldı. Yapı malzemesi ve donatı çeliği için 300 milyon dolar, ekipman üreticilerinden ise 364 milyon dolar yerli malzeme tedarik edilerek projeye katkı sağlandı. Bu malzemelerin tip ve özel testleri enstitü laboratuvarlarımızda gerçekleştirildi ve ürünler belgelendirildi."

Kaynak: AA

Mahmut Sami Şahin, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuyu NGS'de 664 Milyon Dolar Yerli Malzeme Kullanıldı - Son Dakika

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