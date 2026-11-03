AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinde metrekareye 30-60 kilogram yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinde metrekareye 30-60 kilogram yağış uyarısı yaptı

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AKOM, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak ve metrekareye toplamda 30-60 kilogram yağış beklendiğini duyurdu. Yarın Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 12-14 dereceye gerileyip mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını ve şehrin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşebileceğini duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edecek.

Bu kapsamda, yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor.

Bu nedenle hafta boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 18 ile 20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların yarın itibarıyla azalarak 12 ile 14 derece aralığına, mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

Bugün gün boyu aralıklarla hafif şekilde devam etmesi beklenen yağışların 16.00-22.00 saatlerinde etkisini artırarak aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği ve toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinde metrekareye 30-60 kilogram yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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