AKOM, İstanbul\'da çarşamba sabahından itibaren kuvvetli fırtına ve sağanak bekliyor

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM, İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saat 23.00'ten itibaren etkisini artıracağı, yarın (çarşamba) sabah 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK

Buna göre, bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden (23.00) sonra etkisini arttıracağı, çarşamba sabah 09.00'dan itibaren ise aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

METREKAREYE 40-70 KİLOGRAM ARASI YAĞIŞ

Perşembe öğle saatlerine (13.00) kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta ilçeleri (Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece) ile Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile) metrekareye 40-70 kilogram; diğer yerlerde ise 20-40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.