İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı

22.07.2026 13:10
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Balkanlar'dan gelen serin hava, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sıcaklığı düşürecek ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara yol açacak. AKOM, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağı, kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışların ilk olarak saat 18.00 sıralarında Çatalca ve Silivri başta olmak üzere İstanbul'un batı kesimlerinde başlaması, saat 23.00'ten sonra ise il genelinde etkisini artırması öngörülüyor.

Yağışların perşembe günü saat 10.00'a kadar aralıklarla devam edebileceği, bazı bölgelerde metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın bölgede karşılaşması sonucu oluşacak kararsız atmosfer nedeniyle yağışların yer yer tahmin edilenden daha kuvvetli olabileceği, yağış anında şimşek ve yıldırım hadiselerinin de görülebileceği öngörülüyor.

Çöp ve benzeri atıkların toplanması, yağmur suyu mazgalları ile baca temizliklerinin yapılması, mesai saatleri dışında nöbetçi ekiplerin görevlendirilmesi ve kritik noktalarda personelin hazır bulundurulmasını öneren AKOM, beklenen yağış nedeniyle yaşanabilecek su baskınları ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde ilgili kurumları ve vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, su baskını, 3. Sayfa, İstanbul, Marmara, Ulaşım, Güncel, Çevre, Yaşam, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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