(MARDİN) - AKP Mardin İl Başkanı Vahap Alma İstifa Etti - Son Dakika
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(MARDİN) - AKP Mardin İl Başkanı Vahap Alma İstifa Etti

(MARDİN) - AKP Mardin İl Başkanı Vahap Alma İstifa Etti

AKP Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 13 Mart 2023 tarihinden beri yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Alma, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, istifasını genel merkeze ilettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

27.06.2024 18:27
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(MARDİN) - AKP Mardin İl Başkanı Vahap Alma, genel merkezden affını talep ederek istifa ettiğini açıkladı.

AKP Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 13 Mart 2023 tarihinden beri yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Alma, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, 13 Mart 2023 tarihinde büyük bir gururla üstlendiğim AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevini isteğim üzerine Genel Merkezimizden affımı talep ettim. Şehrimize hizmet etme fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir ve değerli ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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