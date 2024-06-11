AKPM Türkiye Raportörü Schennach, DEM Parti yetkilileriyle görüştü

Güncel

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach ve beraberindeki heyet, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Meclis İdare Amiri Salihe Aydeniz ile görüştü.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve İdare Amiri Salihe Aydeniz, AKPM Türkiye Raportörü Schennach ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye'nin AİHM kararlarına riayet etmemesine ve giderek ağırlaştırdığı tecrit politikalarına karşı uluslararası kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Bağlayıcı nitelikteki AİHM kararlarına rağmen, Gezi ve Kobani davalarının siyasi müdahalelerle ağır hapis cezalarıyla sonuçlandırılması karşısında Avrupa Konseyi'nin ilkeleri gereği bir tutum belirlemesi gerektiği ifade edildi.

Kayyumların önceki dönemde sebep olduğu tahribatların 31 Mart yerel seçimleri sonrasında da devam ettirileceğine dair iktidar politikasının işaretlerinin Hakkari'de görüldüğü ve bu irade gaspına ve darbe girişimine karşı kanunların devre dışı bırakılmasının Türkiye genelinde çok daha ağır sonuçlara sebep olacağı ifade edildi."