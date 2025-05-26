Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Projesi Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Akran Zorbalığına Karşı Mücadele: Bütünsel Yaklaşımla Öğretmen Eğitimi" projesi için açılış programı düzenlendi.

Kapsül Teknoloji Platformu'nda düzenlenen programda, proje kapsamındaki eğitime katılan öğretmenlere hitap eden Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, akran zorbalığını, son dönemin acil çözülmesi gereken problemlerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Tekkalan, projeye destek veren eğitimcilere, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Akran zorbalığı ile mücadele için ne yapabileceğimizi düşündük ve başlangıç olarak böyle bir proje ile yola çıkıyoruz. Bu projeyi sonrasında, daha geniş öğretmen kitlesine de ulaşabileceğimiz farklı bir programa dönüştürmeyi planlıyoruz. Proje ve projeden çıkacak sonuçlar bizim için çok önemli. Projede alanında uzman akademisyenlerimiz ve öğretmenlerimiz eğitimler verecek. 'Bu konuda neler yapabiliriz, farklı hedef kitlelere nasıl davranabiliriz' gibi birtakım konu başlıklarında çıkan sonuçları buradan alacağız ve bunu daha büyük, daha kapsayıcı bir projeye dönüştüreceğiz."

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer de akran zorbalığıyla mücadeleyi önemsediklerini ve üniversite olarak çocuk ve gençler için gerçekleştirilen projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

İnsanların davranış kalıplarının arkasında, çocuklukta yaşadıkları evrelerin büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Biçer, "Özellikle yardımlaşmak, paylaşmak, birlikte sevmek, birlikte üzülmek konusunda, bir şeyleri birlikte başarmak konusunda yapılan çalışmaların akran zorbalığını önlemede büyük öneme sahip olduğunu gördüm. Bu alanda Türkiye'de yapılan bütün çalışmalar oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan öğretmenler için 30 Mayıs'a kadar devam edecek "akran zorbalığına karşı mücadele" eğitimi başladı.