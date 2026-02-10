Aksa Bursa Doğalgaz'dan Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'e Ziyaret - Son Dakika
Aksa Bursa Doğalgaz'dan Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'e Ziyaret

10.02.2026 16:24  Güncelleme: 17:24
Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret ederek doğal gaz altyapı çalışmaları ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

(BURSA)- Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli'yi ağırladı. Ziyarette; ilçede yürütülen ve planlanan doğal gaz altyapı çalışmaları, mahallelerin mevcut ihtiyaçları, sahadaki teknik gereklilikler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Özellikle yerleşim dokusu zaman içinde oluşan bölgelerde, altyapı hizmetlerinin güvenli, planlı ve koordinasyon içinde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Nilüfer Belediyesi'nin katılımcı ve planlı kentleşme yaklaşımı doğrultusunda; altyapı yatırımlarının kamu yararı gözetilerek, teknik gereklilikler ve hukuki çerçeveyle uyumlu biçimde ilerlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Özdemir, kent yaşamının temel unsurlarından biri olan enerji altyapısının, vatandaşların günlük yaşam konforu ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kurumlar arası eşgüdümün bu süreçte belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Adıbelli ise ilçenin büyüyen ve dönüşen yapısını dikkate alarak, belediye ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmayı önemsediklerini dile getirdi. Adıbelli, sahadan gelen veriler doğrultusunda planlamaların karşılıklı anlayış ve koordinasyonla yürütülmesinin, hizmet kalitesini artırdığını söyledi.

Ziyaret, gelecek dönemde Nilüfer genelinde yürütülecek altyapı çalışmalarına ilişkin iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Bursa

Son Dakika Güncel Aksa Bursa Doğalgaz'dan Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'e Ziyaret - Son Dakika

