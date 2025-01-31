Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya Zubeydi, esir takası kapsamında serbest kaldı

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İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının üçüncü turu kapsamında Fetih Hareketinin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayı'nın üst düzey komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'yi (49) serbest bırakıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yaptığı açıklamaya göre, Zekeriya Zubeydi'nin de aralarında bulunduğu 110 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud, 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ve 5 Tayland vatandaşı esire karşılık serbest bırakıldı.

Cenin Mülteci Kampı'nda doğdu

Fetih Hareketinin Devrim Konseyi'nin eski bir üyesi olarak bilinen Zubeydi, Tel Aviv'in "Demir Duvar" olarak adlandırdığı ve 21 Ocak'tan bu yana İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

İsrail'in Batı Şeria'daki işgaline direnen isimlerin başında gelen Zubeydi, hayatının uzun yıllarını İsrail hapishanesinde geçirdi.

Ayrıca Filistin raporlarına göre Zubeydi'nin evi İsrail tarafından üç kez yıkıldı.

Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra tekrar yakalanmıştı

Zubeydi, 6 Eylül 2021'de, Filistinli 5 mahkumla birlikte İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçtıktan sonra tekrar yakalanmıştı.

İsrail tarafından 2019 yılında tutuklandığında hakkında herhangi bir hüküm verilmeyen Zubeydi, hapishaneden kaçtığı için 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail, 2007 yılında yapılan bir anlaşma gereği silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim eden Zubeydi için af kararı verdi.

?İsrail, Zubeydi'nin ailesinden çok sayıda kişiyi öldürdü

Cenin Mülteci Kampı'nda doğan ve 7 kardeşi olan Zubeydi'nin annesi Samira ile erkek kardeşi Taha, 2002 yılında İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Zubeydi'nin Davut ismindeki oğlu ise 15 Mayıs'ta Cenin'de İsrail askerleriyle girdiği silahlı çatışmada aldığı yaralar sonucu Hayfa'daki Rambam Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Zubeydi'nin bir diğer oğlu Muhammed de İsrail'in Eylül 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

?Gözaltılar ve tutuklamalar

Henüz 13 yaşındayken İsrail askerlerine taş atarken yaralanan Zubeydi, ilk kez 15 yaşında gözaltına alındı ve 6 ay hapse mahkum edildi.

Zubeydi, İsrail güçlerine yanıcı madde attığı iddiasıyla 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mescid-i Aksa İntifadası'nın (2000-2005) patlak vermesiyle birlikte Zubeydi, 2001'de Aksa Şehitleri Tugayları'nın askeri komutanı oldu.

Filistinli silahlı gruplara liderlik eden Zubeydi, İsrail medyasında "Cenin'in gerçek lideri" şeklinde nitelendiriliyordu.

Zubeydi daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki ve hareketin Merkez Komite'den sonra gelen en önemli kurumu olarak bilinen Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin üyeliğine seçildi.

Filistinli lidere birkaç kez suikast girişiminde bulunan İsrail ordusu, 2004 yılında Zubeydi'nin içinde bulunduğu gerekçesiyle bir aracı hedef aldı. Saldırıda aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli öldürüldü.

İsrail özel kuvvetleri, 2005 yılında Zubeydi'nin içinde bulunduğu bir evin yakınında pusu kurdu. Bundan bir yıl sonra 2006'da ise İsrail güçlerinin Zubeydi'yi gözaltına alma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Hayatı boyunca İsrail tarafından baskı gördü

Eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ölümü, Filistin silahlı direnişi için bir kırılma noktası olmuş; yerine gelen Mahmud Abbas Aksa Şehitleri Tugayı'nın dağıtıldığını ve İsrail ile siyasi bir yol çizilmeye başladıklarını ilan etmişti.

İsrail 15 Temmuz 2007'de, Filistin yönetimi ile yapılan anlaşmaya dayanarak Zubeydi'nin de aralarında bulunduğu Aksa Şehitleri Tugayı üyeleri için af ilan etmiş, bu kişiler de silahlarını Filistin yönetimine teslim etmişti.

Aradan 4 yıl geçtikten sonra, 29 Aralık 2011'de İsrail, Zubeydi'nin affının herhangi bir şartını ihlal etmediğini teyit etmesine rağmen bu affın iptal edildiğini duyurmuştu.

Zubeydi, 27 Ocak 2019'da İsrail güçleri tarafından tekrar tutuklanana kadar Batı Şeria'nın merkezindeki Filistin liderliğinin karargahı olan Ramallah'ta kalmıştı.

Kaynak: AA