Aksakal'dan Erhürman'a Tebrik

19.10.2025 22:34
DSP Başkanı Aksakal, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı tebrik etti ve Türkiye ile işbirliğini vurguladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Bugün gerçekleşen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun iradesiyle 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Aksakal, KKTC cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bugün gerçekleşen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun iradesiyle 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Kıbrıslı soydaşlarımızın özgür iradesini ortaya koyan bu seçimin sonrasındaki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve uluslararası statüsünün tanınması noktasında Kıbrıs Adası'nın da Kıbrıs halkının da garantörü olan Türkiye Cumhuriyeti devletiyle dış politika kulvarında birlikte yürüyeceğine yönelik Sayın Erhürman'ın yaptığı ilk açıklaması değerlidir ve böyle de olmalıdır. Ancak bu şekilde doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'daki Türk hakimiyeti sonsuza kadar yaşatılabilir. Başta Rum kesimi yöneticileri ve küresel emperyalizmin senaristleri iyi bilmelidir ki Türkiye, Kıbrıs Adası'nda iki devletli çözümü ortaya koyan kararlı duruşundan da asla taviz vermeyecektir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

