Aksakal: Kıbrıs Sonsuza Kadar Bağımsız

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 51 yıldır olduğu gibi sonsuza kadar bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yayımladığı mesajla, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı.

20 Temmuz'da atılan kararlı adımın, yalnızca Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda adaya huzur, güven ve özgürlük ortamını getirdiğini belirten Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 51 yıldır olduğu gibi sonsuza kadar bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere, Barış Harekatı'nı 'Biz aslında savaş için değil barış için, sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz' sözleriyle başlatan dönemin Başbakanı ve Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i, 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kıymetli üyelerini, bu uğurda şehadete yürüyen kahraman mücahitlerimizi, Mehmetçiklerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."