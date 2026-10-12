Aksaray-Adana kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray-Adana kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

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Aksaray-Adana kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2\'si çocuk 7 kişi yaralandı
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Aksaray-Adana kara yolu Armutlu köyü kavşağında dün saat 21.00 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı; yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, inceleme sürüyor.

AKSARAY'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Armutlu köyü kavşağında meydana geldi. Murat Çoker (48) yönetimindeki 07 ACB 827 plakalı otomobil, kavşakta Gökhan Andıç (36) yönetimindeki 06 DZD 253 otomobille çarpıştı. Kazada Gökhan Andıç ile aracındaki Hilal Andıç (33), Zeynep Andıç (6), Alpaslan Yusuf Andıç (4), diğer sürücü Murat Çoker, yanındaki Neşe Şenyüz (40) ve Güler Karataş (32) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray-Adana kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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