Aksaray'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp öldüren akranına 24 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Aksaray'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp öldüren akranına 24 yıl hapis istemi

Aksaray\'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp öldüren akranına 24 yıl hapis istemi
11.06.2026 10:47
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Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'i bıçaklayarak öldüren R.M. hakkında 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 18-24 yıl hapis istemiyle dava açıldı. R.M.'nin cinayet sonrası arkadaşına 'firar evi' aradığı mesajlar ortaya çıktı.

AKSARAY'da akranı Mustafa Yağız Edik'i (16) bıçaklayarak öldürülen akranı R.M. hakkında 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. R.M.'nin cinayeti işledikten sonra arkadaşına gönderdiği mesajlarda, "Dikine kalbine vurdum bıçağı, öldü çocuk. Kalbine yiyince bıçağı dikine yattı yere, ben kesin tutuklanacağım. Firar evi, kimin yanına gidebilirim firar evi olarak" dediği ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart'ta saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan ve aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren Mustafa Yağız Edik, iddiaya göre halasının kızını rahatsız eden çiğ köftecide çalışan R.M. ile buluştu. Çıkan tartışmada R.M., Edik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan R.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AİLEYE TEHDİT MESAJI

R.M.'nin tutuklanmasının ardandan Edik'in baba Osman Edik, eşinin cep telefonuna gelen "Mustafa Edik'i öldüren kişinin arkadaşıyız. Şikayetinizi geri çekmezseniz, sizin hiç aklınıza ya da hayalinize gelmez şeyler yapar, size cehennemi yaşatırız" yönünde mesajı gönderen kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu.

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Yağız Edik'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamlayıp, hazırlanan iddianameyi Ağı Ceza Mahkemesi'ne sundu. Cumhuriyet savcısı R.M. hakkında 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, "Suça sürüklenen çocuğun olay sonrasında arkadaşı G.Y.'ye ses kayıtları gönderdiği, ses kayıtlarında Mustafa Yağız'ı bıçaklayarak öldürdüğünü beyan ettiği, suça sürüklenen çocuğun olayın hemen öncesinde maktule attığı mesajlarda da öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı, suça sürüklenen çocuğun alınan savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ettiği ancak olay öncesinde çiğ köfteci önünde maktulün kendisine bıçak göstererek tehdit ettiğini ve bu sebeple sonraki olayda yanına bıçak aldığını iddia ettiği, olay tanıklarının söz konusu iddiayı doğrulamadığı, dosya arasında yer alan tanık beyanları, adli tıp raporu, ölü muayene ve otopsi raporu, suça sürüklenen çocuğun ikrar içerikli savunması, kamera çözümleme tutanağı, ses kaydı çözümleme tutanağı ve materyal incelenmesine ilişkin bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde olay tarihinde suça sürüklenen çocuğun bıçakla yaşı küçük Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğüne dair hakkında kamu davası açmayı haklı kılacak nitelikte yeterli şüpheye varan somut delil elde edildiği anlaşılmıştır" denildi.

'FİRAR EVİ' ARAMIŞ

İddianamede R.M.'nin, Mustafa Yağız Edik'i öldürdükten sonra arkadaşına gönderdiği mesajlarda suçunu itiraf ettiği, kaçıp saklanmak için de ev aradığı ortaya çıktı. Mesajında, "Çocuk öldü herhalde. Dikine kalbine vurdum bıçağı öldü çocuk. Kalbine yiyince bıçağı dikine yattı yere, ben kesin tutuklanacağım. Firar evi, kimin yanına gidebilirim firar evi olarak" dediği belirtildi.

R.M., 3 Temmuz tarihinde Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp öldüren akranına 24 yıl hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp öldüren akranına 24 yıl hapis istemi - Son Dakika
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