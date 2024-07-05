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Aksaray'da 300 keklik doğaya salındı

AKSARAY - Tarım arazilerindeki zararlı haşerelerle mücadele konusunda oldukça etkili bir rol oynayan keklikler Aksaray'da doğaya salındı.

Yaz aylarında artış gösteren haşerelere karşı mücadele eden keklikler doğaya zarar veren haşerelerle mücadele ederek çoğalmasını engelliyor. Doğa koruma ve destekleme mücadelesi çerçevesinde Aksaray'da 300 Keklik doğaya salındı.

Kanatlı Yaban Hayvanı Salım programına yönelik açıklamalarda bulunan Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalcam, "Kınalı Teknik Kanatlı Yaban Hayatı Dağıtım programı çerçevesinde biz de bu yıl ilimizde 300 civarında Kekliği doğaya bırakacağız. Son 10 yıl içerisinde yaklaşık 16 bin 250 adet Kekliği ilimizde salmış durumdayız. Keklik şu açıdan önemli. Süne, çekirge, kene gibi diğer tarım zararlılarıyla ilgili mücadelede, deyim yerindeyse biyolojik mücadelenin ta kendisi kekliklerimiz. Bu anlamla sahaya salacağız. Bio çeşitliliği de korumuş olacağız" dedi.

Programda konuşma yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Zararlı haşerelerle mücadele konusunda Keklik çok faydalı bir hayvandır. Ormanlarımızın güvenlik görevlisi, bitkilerimizin güvenlik görevlisi olarak da Keklik kuşumuzu özetleyebiliriz. 300 civarında Kekliğimizi doğaya salıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kafeslerdeki 300 adet keklik kuşu doğaya bırakıldı.