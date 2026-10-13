Aksaray'da 4 kişinin midesinden 1 kilo 250 gram eroin çıktı, şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 4 kişinin midesinden 1 kilo 250 gram eroin çıktı, şüpheliler tutuklandı

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Aksaray\'da 4 kişinin midesinden 1 kilo 250 gram eroin çıktı, şüpheliler tutuklandı
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Aksaray'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişinin midelerinden 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AKSARAY'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişinin midelerinden 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin çıktı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.M. (25), S.B. (27), K.B. (31) ve K.F. (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ayrıca 13 bin TL ile 50 bin İran riyali ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri midelerine gizledikleri üzerinde durulan 4 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirildi. Röntgen ve ultrason tetkikinde, 4 kişinin midelerinde toplam 155 parça halinde 1 kilo 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeler, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kuryelerin midelerinden çıkartıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaAksarayGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 4 kişinin midesinden 1 kilo 250 gram eroin çıktı, şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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