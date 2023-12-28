Aksaray\'da akaryakıt istasyonu hırsızı tutuklandı

Aksaray'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ü.A. (37), olduğunu belirledi.
Harekete geçen polis, şüpheliyi Tacin Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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