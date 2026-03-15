Aksaray\'da Bayram Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI

Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada baba Ömer Koç öldü, anne Zeliha Koç (36) ile oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ile Yunus Emre Koç (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Zeliha Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kardeşin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.