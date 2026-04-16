Aksaray'da Bıçakla Yaralama Olayı
Aksaray'da Bıçakla Yaralama Olayı

16.04.2026 14:31
Gökhan B., istemediği için kuzeni Yusuf Başak'ı bıçaklayarak yaraladı, polis peşinde.

AKSARAY'da, Gökhan B. (26) çakmağını istediği Yusuf Başak'ı (26) olumsuz cevap verince çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Gökhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Başak iddiaya göre, kendisinden çakmak isteyen kuzeni Gökhan B.'ye olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan B., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Başak'ı sol bacağından ve sağ elinden bıçakladı. Yusuf Başak kanlar içinde yere yığılırken Gökhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Başak, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kaçan Gökhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
