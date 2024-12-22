Aksaray'da Bıçaklı Saldırı

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Aksaray'da eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Gürsel G.(29), Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta 1,5 yıl önce boşandığı Azra Şengül Ş.(23) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Gürsel G, yanındaki bıçakla Azra Şengül Ş'yi bıçakla yaraladı ve kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Azra Şengül Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Gürsel G'yi yakalamak için çalışma başlattı.