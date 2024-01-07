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Aksaray'da Bir Kadın Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Aksaray'da Bir Kadın Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Aksaray'da üç katlı bir binanın zemin katında oturan Dudu Altan, kucağında oğluyla balkona çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, Altan'ı yaralayıp cep telefonunu gasbederek kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın tanıkları, saldırganın balkon kapısından içeri girdiğini ve Altan'ı boğazını sıkarak darbettiğini belirtti.

Aksaray\'da Bir Kadın Bıçaklı Saldırıya Uğradı
07.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:14
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AKSARAY'da üç katlı binanın zemin katında oturan Dudu Altan (21), kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile eşya almak için çıktığı balkonda, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan arbede sırasında Altan'ı bıçakla yaralayıp, darbeden şüpheli cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken polis, şüpheliye yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.40 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki 2 katı binanın giriş katında meydana geldi. Dudu Altan, kucağında oğlu Alperen ile eşya almak için balkona çıktığı sırada elinde bıçak bulunan kişinin saldırısına uğradı. Genç kadının boğazını sıkıp içeri itekleyen şüpheli, tekme ve yumrukla darbedip bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonunu gasbederek kaçtı. Altan'ın yardım çığlıkları üzerine komşuları yardıma koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla elinden, aldığı yumruk darbesiyle de yüzünden yaralanan Dudu Altan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde parmak izi incelemesinde bulunan polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

'GELİNİM KANLAR İÇİNDE KALMIŞ'

Oğlunun uzman çavuş olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını belirten Mustafa Altan, Evde çocuğuyla tek kalıyordu. Eşi Suriye'de uzman çavuş. Evine hırsız girmiş. Gelinim kanlar içinde kalmış ve çok korkmuş. Bu hırsızın bulunup yakalanmasını istiyorum. dedi.

Aynı binada oturan Betül Ögüt de, "Komşum, eşya almak için balkon kapısını açmış. Oradan giren kişi saldırmış, boynunu incitmiş, elini de bıçakla yaralamış. Komşumun yardım çığlıklarına dışarı çıktık. Saldırgan telefonunu almış kaçmış. dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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