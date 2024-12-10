Aksaray\'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı

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Aksaray'da tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Ramazan Y. (27) Taşpazar Mahallesi Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'ndeki evde kayınbiraderi Ümit Ç. (21) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Y, yanında bulunan tabancayla Ümit Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ümit Ç'yi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, Ramazan Y'yi gözaltına aldı.