Aksaray'da Büyük Yangın: 500 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Büyük Yangın: 500 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Aksaray\'da Büyük Yangın: 500 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü
27.06.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da buğday ve arpa tarlalarında çıkan yangında 500 dönüm arazi zarar gördü; müdahale ile kontrol altına alındı.

AKSARAY'da buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Ortaköy İlçesi Hacımahmut köyü Çokyatan yaylasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Saman balya makinesinden çıkan yangın, buğday ve arpa ekili tarlalara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aksaray, Ortaköy ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplere destek veren köylüler de traktörlerle ekili alanların önünü toprakla kapatmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında arpa ve buğday ekili 500 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Aksaray, İtfaiye, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Büyük Yangın: 500 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Asiye’yi yaralayan pitbull silah sayıldı Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’un eşi Kim’e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim'e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı
CHP’de 63 kişinin üyeliği “Hain Kemal“ sloganı nedeniyle askıya alındı CHP’de 63 kişinin üyeliği "Hain Kemal" sloganı nedeniyle askıya alındı
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi
Kaan Ayhan’ın eşinden Milli Takım’ı karıştıracak beğeni Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

15:35
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi Fenerbahçe’den Greenwood bombası
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası
15:10
Galatasaray’da tarihi karar: Salonda alkış koptu
Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:47
Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig’e geliyor Kulüpler ortak karar aldı
Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig'e geliyor! Kulüpler ortak karar aldı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
12:26
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 15:51:37. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Büyük Yangın: 500 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.