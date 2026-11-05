Aksaray\'da devrilen TIR\'ın Sırbistan uyruklu şoförü öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da devrilen TIR'ın Sırbistan uyruklu şoförü öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da Ankara-Niğde otoyolu Babakonağı köyü yakınlarında dün akşam limon yüklü TIR devrildi; Sırbistan uyruklu şoför öldü, yanındaki kişi yaralandı. Yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, şoförün cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
AKSARAY'da devrilen limon yüklü TIR'ın Sırbistan uyruklu şoförü Aleksardar Ljubic (40) öldü, yanındaki Boban Janjc (54) yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Babakonağı köyü yakınlarında meydana geldi. Aleksardar Ljubic'in kontrolünü yitirdiği AD 936-VR plakalı TIR, devrildi. Kazada, Aleksardar Ljubic ile Boban Janjc yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aleksardar Ljubic, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Boban Janjc ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ljubic'in cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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