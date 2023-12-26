15:56 •
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir•
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Aksara'ya gelen M.M.'nin kullandığı TIR'ı kent girişinde durdurdu. TIR dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü M.M. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası M.M., tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Durdurulan TIR'da 5 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika