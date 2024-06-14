Aksaray'da Eski Nişanlısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Aksaray'da Eski Nişanlısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Aksaray'da eski nişanlısını silahla öldürdüğü ve babasını yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada koyun sürüsü olduğu için silah taşıdığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis, silahlı yaralama ve diğer suçlardan 72 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

14.06.2024 15:49
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Aksaray'da eski nişanlısını silahla öldürdüğü ve babasını da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet K. (24), öldürülen M.A'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, M.A'yı öldüren ve babası Doğanay A'yı yaralayan Muhammet K'nin kasten öldürme ve yaralama suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Muhammet K, koyun sürüsü olduğu için üzerinde silah taşıdığını öne sürdü.

Kız arkadaşıyla buluşmaya gittiği sırada eski nişanlısı M.A'yı arabada gördüğünü ve öfkelendiğini anlatan Muhammet K, şunları kaydetti:

"Araba bize yakın bir yerde durdu. Hemen arabanın yanına gittim. M.A, arabadan indi, dönüp gidecektim, bir anlık öfkeme yenildim. Silahımla 4 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Sonuncu mermiyi de dışarıya doğru sıktım. Şarjörüm bitti, yolda şarjörü değiştirdim. Üzerime doğru gelenleri gördüm ve ateş etmeye devam ettim."

Baba Doğanay A. ise sanığın en yüksek cezayı almasını talep ettiklerini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis, silahlı yaralama, olaya müdahale eden polis memuruna kasten öldürmeye teşebbüs ve diğer suçlardan 72 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Muhammet K, 3 Aralık 2022'de bir arkadaşının kına merasiminin yapıldığı Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'yı silahla yaralamıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Muhammet K, polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Eski Nişanlısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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