Aksaray\'da Feci Kaza: İki Ölüm

İNGİLTERE'den memleketleri Aksaray'a tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla attığı kazada gelini Döne Karagandere (49) ile birlikte yaşamını yitiren Sultan Karagandere (95) toprağa verildi. Kazada yaralanan 3 kişiden torun Sema Karagandere (14) ise yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İngiltere'den memleketi Aksaray'a tatile gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere, çocukları Sema ve Murat Karagandere (8) yaralandı, annesi Sultan Karagandere ise hayatını kaybetti. Yolda geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Karagandere de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Yaralılardan Şakir Karagandere ile oğlu Murat Karagandere tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hayati tehlikesi devam eden ve yaşam mücadelesi veren Sema Karagandere de Ankara Etlik Şehir Hastanesinde sevk oldu. Yaşamını yitirenlerden babaanne Sultan Karagandere'nin cenazesi bugün Güve köyünde toprağa verildi. Ayrnı köyde toprağa verilecek olan Döne Karagandere'nin İngiltere'den gelecek olan yakınlarının beklendiği bildirildi.