Aksaray'da Feci Kaza: İki Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aksaray'da Feci Kaza: İki Ölüm

Aksaray\'da Feci Kaza: İki Ölüm
18.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'den Aksaray'a tatile gelen ailenin otomobili takla attı. İki kişi hayatını kaybetti.

İNGİLTERE'den memleketleri Aksaray'a tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla attığı kazada gelini Döne Karagandere (49) ile birlikte yaşamını yitiren Sultan Karagandere (95) toprağa verildi. Kazada yaralanan 3 kişiden torun Sema Karagandere (14) ise yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İngiltere'den memleketi Aksaray'a tatile gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere, çocukları Sema ve Murat Karagandere (8) yaralandı, annesi Sultan Karagandere ise hayatını kaybetti. Yolda geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Döne Karagandere de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Yaralılardan Şakir Karagandere ile oğlu Murat Karagandere tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hayati tehlikesi devam eden ve yaşam mücadelesi veren Sema Karagandere de Ankara Etlik Şehir Hastanesinde sevk oldu. Yaşamını yitirenlerden babaanne Sultan Karagandere'nin cenazesi bugün Güve köyünde toprağa verildi. Ayrnı köyde toprağa verilecek olan Döne Karagandere'nin İngiltere'den gelecek olan yakınlarının beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA

İngiltere, Otomobil, Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Feci Kaza: İki Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı Ederson Galatasaray için gemileri yaktı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Türk Pentatlonu’nun gençleri, dünya sahnesinde parladı Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:09:57. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Feci Kaza: İki Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.