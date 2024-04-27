Aksaray'da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Aksaray'da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Aksaray\'da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

Aksaray'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi' kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, etkinlikte gençlerin hayatın içinde aktif şekilde yer almalarının önemine vurgu yaparak, gençlere yönelik aktivitelerin desteklendiğini ve bu tür etkinliklerin önemsendiğini belirtti. Kumbuzoğlu, gençleri sosyal medyadan uzaklaştırarak gerçek hayatta yer almalarını teşvik ettiklerini ve gençlik merkezlerine davet ettiklerini ifade etti.

27.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:23
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Aksaray'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerin hayatın içinde aktif şekilde yer almalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Gençlere yönelik her türlü aktiviteleri desteklediklerini belirten Kumbuzoğlu, "Biz gençlerimizi sürekli sosyal medya mecrasında değil, hayatın gerçeklerinin yaşandığı sosyal meydanlara çekmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Zamanın çoğunluğunu internete ayırmanın ne kadar zararlı olduğuna dikkati çekiyoruz. Gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyoruz. Gençlere yönelik aktivitelerimizi artarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, sportif, sosyal ve kültürel gösterilerin sunulduğu stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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