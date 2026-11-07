Aksaray\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da Paşacık Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Musa A. (45) yönetimindeki 68 ADK 364 plakalı otomobil, Paşacık Mahallesi'nde Beytullah O. (20) idaresindeki 68 ADV 952 plakalı araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?