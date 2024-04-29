Aksaray'da Kamyonet Çarptığı Yayanın Hayatını Kaybetmesi - Son Dakika
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Aksaray'da Kamyonet Çarptığı Yayanın Hayatını Kaybetmesi

Aksaray\'da Kamyonet Çarptığı Yayanın Hayatını Kaybetmesi

Aksaray'da bir kamyonet, yol kenarında yürüyen ve canlı yayın yapan Neşet T'ye çarptı. Neşet T, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

29.04.2024 15:36
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Aksaray'da çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kamyonet sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bayram Çelebi (71) idaresindeki 68 ACG 498 plakalı kamyonet, Aksaray- Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarında yürüyen ve sosyal medyadan canlı yayın yapan Neşet T'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Neşet T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücü Çelebi'yi, Sapmaz köyündeki evinde gözaltına aldı.

Sürücü Çelebi'nin jandarmadaki ilk ifadesinde bir şeye çarptığını ancak görmediğini belirterek, "Çarpma sesi duydum. Bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. İnsan olduğunu fark etseydim dururdum. Evime gidip uyudum. Ekipler geldi bana onlar söyledi birisine çarptığımı." dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Çelebi, adliyeye sevk edildi. Çelebi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Neşet T'nin, 7 Nisan'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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