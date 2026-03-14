Aksaray\'da Kavşak Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

AKSARAY'da otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Hanovası köyü girişinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Altınok (22) yönetimindeki 68 HV 470 plakalı otomobil ile Sebahattin Çelik (65) yönetimindeki 68 KN 719 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Altınok ile Çelik yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Altınok kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.