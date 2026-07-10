Aksaray'da Kaza: 3 Kayıp, 1 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Kaza: 3 Kayıp, 1 Yaralı

Aksaray\'da Kaza: 3 Kayıp, 1 Yaralı
10.07.2026 10:58
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Aksaray'da düğünden dönen ailenin aracı devrildi, sürücü ve ebeveynleri hayatını kaybetti.

AKSARAY'da düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, şarampole devrilip, ağaçlara çarptı. Kazada sürücü, babası ve annesi hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray -Konya kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İzmir'deki yakınlarının düğününden, memleketleri Kayseri'ye dönmek için yola çıkan Emir Gündüz (25) yönetimindeki 50 AEG 16 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontörlünden çıkıp şarampole devrilerek ağaçlara çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ve yanındaki annesi Çiğdem Gündüz (52) olay yerinde, babası Adem Gündüz (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtulan sürücünün kardeşi Bedirhan Gündüz de (18) ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazelerin otopsi sonrası memleketleri Kayseri'ye gönderileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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