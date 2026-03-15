Aksaray'da Kaza: Anne-Baba Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi, anne hayatını kaybetti, 4 çocuk ağır yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuğu ağır yaralandı.

Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Mücteba Hamaney’e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
7 yıl sonra bir ilk ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
İran’dan ABD’ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 06:08:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.