Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı

Aksaray'da devrilen tur otobüsünde 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

18.10.2024 11:46
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Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Kaza yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralıların, Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksarayımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Emniyet kemeri takınca, hafif yaralandı

Kazada hafif yaralanan yolculardan Nermin Arslan, AA muhabirine, Aksaray'a yaklaştıkları anda kazanın meydana geldiğini söyledi.

Balıkesir'den Kapadokya'ya geziye gittiklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Şoförün tam arkasındaki ilk koltukta oturuyordum. En son molayı saat 05.40 gibi verdik. Yaşlı teyze namaza gitti, orayı hatırlıyorum. Şoförümüz hiç uykulu gibi durmuyordu. Molada da gördüm, sürücüyü iyiydi. Sonra kaza nasıl oldu bilmiyorum. Sonrasını uyumuşum, hatırlamıyorum. Şoför çekirdek çitliyordu, evet gördüm. Biz "Herhalde uykusu gelmesin diye yiyor" diye düşündük. Biz çekirdeğin sesinden anladık. Bizim emniyet kemerimiz takılıydı."

Rafet Ertaşkın ise havanın yeni aydınlanmaya başladığı sıralarda kazanın meydana geldiğini belirterek, "Bariyerlere çarptığımızı ve takla atmaya başladığımızı hatırlıyorum. Eşim kemerini takmıştı, kazadan sonra onu çıkardık. Bunları hatırlıyorum." diye konuştu.

Sürücü gözaltında

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiş olup, olayın soruşturulmasına tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sürücü Hazer ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika

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