Aksaray'da Pazarcılar Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
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Aksaray'da Pazarcılar Arasında Silahlı Kavga

Aksaray\'da Pazarcılar Arasında Silahlı Kavga

Aksaray'da pazar yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, bir kişi ağır durumda.

18.09.2024 15:49
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Aksaray'da pazarcılık yapan aynı aileden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çarşamba pazarında aynı aileden Ramazan ile Erkan D. arasında pazar yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarından tabanca ve pompalı tüfek alan Ramazan ve Erkan D. birbirine ateş etti.

Tarafların yakınlarının da karıştığı olayda Erkan, Bircan ve Gülcan D. ile pazarda alışveriş yapan Şengül O. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülcan D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Ramazan D'yi gözaltına aldı.

Aracına kurşun isabet eden olayın görgü tanığı Arif K., AA muhabirine, otomobilini pazarın yanına park ederek, alışveriş için pazara gittiği sırada grubun birbirleriyle kavgaya tutuştuğunu gördüğünü söyledi.

Kısa bir süre sonra silah seslerini duyduğunu anlatan Arif K, "Hemen sağa sola kaçmaya çalıştık. Arabaya koşacaktım ancak kurşun gelebileceği için caminin arkasına doğru kaçtım. İki grup birbirine ateş etti. Bizim aracımıza da maalesef kurşunlar denk geldi. Gurbetçiyim aracı Kayseri'den kiralamıştım. Allah'a çok şükür kurşunlar bize gelmedi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Pazarcılar Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika

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