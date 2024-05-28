Aksaray'da sağanak ve dolu nedeniyle su baskınları yaşandı - Son Dakika
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Aksaray'da sağanak ve dolu nedeniyle su baskınları yaşandı

Aksaray\'da sağanak ve dolu nedeniyle su baskınları yaşandı

Aksaray'ın kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde meydana gelen sağanak ve dolu yağışı, bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Yağışlar sonucunda Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen iki kuzen, sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan kuzenler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

28.05.2024 21:31
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Aksaray'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep (17) ile kuzeni Fatma Nur Erdem (19) sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşlar kısa süre sürüklenen kuzenleri kanaldan çıkardı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentte çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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