Aksaray'da Sahte Belge Basan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Sahte Belge Basan Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray\'da Sahte Belge Basan Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da, farklı suçlardan aranan B.C.K., sahte kimlik ve ehliyet belgeleri basarken jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda 94 sahte kimlik kartı, 101 sahte sürücü belgesi ve birçok sahte belge ele geçirildi.

11.12.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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AKSARAY'da farklı suçlardan 10 kaydı bulunan ve aranan B.C.K., sahte kimlik ve ehliyet gibi belgeleri basarken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 'Hırsızlık', 2 'Resmi belgede sahtecilik', 3 'Dolandırıcılık', 2 'Şantaj ve 1 'Eziyet etme' suçu olmak üzere toplam 10 suçtan aranan B.C.K.'nin (27) saklandığı evde sahte belge basımı yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray merkezdeki evine dün gerçekleştirilen operasyonda şüpheli, sahte resmi belge basarken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada kimlik kartı basım makinesi, renkli yazıcı, dizüstü bilgisayar, 94 sahte kimlik kartı, 101 sahte sürücü belgesi, 5 sahte Bulgaristan kimlik kartı, 2 sahte özel güvenlik kimlik kartı, 2 sahte savcı kimlik kartı, 1 sahte polis kimlik kartı, 33 sahte diploma ve 2 sahte tapu senedi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.C.K., bugün tutuklandı.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Sahte Belge Basan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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