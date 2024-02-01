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Aksaray'da Sera Görünümlü Çiftlikte 32 Kuş Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Sera Görünümlü Çiftlikte 32 Kuş Ele Geçirildi

Aksaray\'da Sera Görünümlü Çiftlikte 32 Kuş Ele Geçirildi

Aksaray'da bir çiftlikte nesli tükenmekte olan ve beslenmesi yasak olan 32 kuş ele geçirildi. Çiftlik sahibine idari para cezası uygulandı.

01.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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AKSARAY'da sera görünümü verilmiş çiftlikte, nesli tükenmekte ve beslenmesi yasak olan 32 kuş ele geçirildi. Çiftlik sahibi Mustafa M.'ye (43) 78 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Eskil ilçesi Taşkasik yaylasında Mustafa M.'ye ait çiftlikte nesli tükenme tehlikesindeki yabani hayvan olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine jandarma eşliğinde, çiftliğe yapılan baskında; 2 angut kuşu, 2 suna kuşu, 2 sülün tavuğu, 4 yaban ördeği, 1 karabatak, 1 sülün, 1 yeşil başlı ördek, 4 mısır kazı, 4 tavus kuşu, 2 Kanada kazı, 1 ak yanaklı kaz, 6 sakarca kazı, 1 adet bağırtlak, 1 mandarin olmak üzere 32 hayvan ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alınırken Mustafa M.'ye 78 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Aksaray'da Sera Görünümlü Çiftlikte 32 Kuş Ele Geçirildi - Son Dakika
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