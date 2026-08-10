Aksaray'da Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iki kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Osman B. (54), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Gençosman köyünde dün Osman B. (54) ile Murat A. (47) ve Ali S. (40) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Osman B. yanındaki silahla Murat A. ve Ali S'ye ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Jandarma ekipleri Osman B'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakalamıştı.