Aksaray'da Tırda Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

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Aksaray'da bir tırda 29 bin 200 makaron ve 4 kilogram tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Aksaray- Adana kara yolunda bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 29 bin 200 makaron ile 4 kilogram kıyılmış sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.