Aksaray\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

AKSARAY'da aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 33'üncü Caddede meydana geldi. İsmail Ceylan (24) yönetimindeki 68 AFY 393 plakalı otomobil, Muharrem Şişman (35) idaresindeki 68 KR 614 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler İsmail Ceylan, Muharrem Şişman ve aracındaki Tuğba Şişman (30), Mürüvvet Gönüllü (53), Kerem Şişman (12) ve Burak Alp Şişman (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan İsmail Ceylan itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralı 6 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.