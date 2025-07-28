Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale geldi.
Mezgitli Yaylası'nda öğle saatlerinde Selçuk Etli'ye ait balya makinesinden kaynaklanan yangın, kısa sürede bir traktöre ve çevredeki tarım arazisine yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Eskil Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında balya makinesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Yangın: Traktör ve Balya Makinesi Zarar Gördü - Son Dakika
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