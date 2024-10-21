Aksaray'daki Otobüs Kazasında 7. Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'daki Otobüs Kazasında 7. Ölüm

Aksaray\'daki Otobüs Kazasında 7. Ölüm

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu Hafize Çimen tedavi sırasında hayatını kaybetti.

21.10.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Hafize Çimen (50) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çimen'in (50) yaşamını yitirmesiyle birlikte kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kaza, 18 Ekim'de saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs içerisindeki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden, Hasan Tunalılar (65), eşi Pembe Tunalılar (62), Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay (78), Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI'

Kazanın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü Nurhan Hazer, ilk ifadesinde "Güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım. Sonra da otobüs devrildi" dedi. Hazer, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

12 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada emekli astsubay eşi Zafer Çimen ile yaralanan 3 çocuk annesi Hafize Çimen de bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hafize Çimen'in cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine gönderileceği belirtildi. Zafer Çimen'in ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Diğer yandan 12 kişinin tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin farklı zamanlarda taburcu olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Turizm, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'daki Otobüs Kazasında 7. Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:39:43. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'daki Otobüs Kazasında 7. Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.