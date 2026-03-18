Aksaray'ın İnceelek Tatlısı

18.03.2026 11:43
İnceelek tatlısı, Aksaray mutfağının vazgeçilmezi. Kolay yapımı ve hafifliği ile tercih ediliyor.

Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden inceelek tatlısı ramazanda, bayramlarda ve düğünlerde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Aksaray'ın coğrafi işaret tescilli inceelek tatlısının yapımı anlatıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tatlı, hafifliği ve hazırlanışının kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor.

Yufka, ceviz ve şekerin dengeli birleşimiyle dikkati çeken tatlı, adını yufkaların çok ince açılmasından alıyor.

İnceelek tatlısının tarifini AA muhabirine anlatan şef Soner Aktaş, tatlının bölgenin en önemli lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Düğünlerde, bayramlarda ve ramazanda yapılan tatlının baklavaya benzediğini belirten Aktaş, "İnceelek, pişmiş ince yufkadan yapılıyor. Tatlı, adını da bu narin yapısından alıyor. Yufkasının pişmesi ve kendine özgü aromasıyla baklavadan ayrılıyor. Tatlının yapılışının kolay ve malzemelerinin her evde olması çokça tercih edilmesine neden oluyor." diye konuştu.

İnceelek tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

3 su bardağı un1 su bardağı sütYarım çay bardağı zeytinyağı1 yumurta1 tatlı kaşığı yoğurt5 damla limon suyuYarım yemek kaşığı karbonatİçi için:

Ceviz ve buğday nişastası (yeteri kadar)Üstü İçin:

250 gram tereyağıYarım su bardağı zeytinyağıŞerbeti için:

3 su bardağı toz şeker3 su bardağı su1 çay kaşığı limon suyu1 çay kaşığı tuzYapılışı

1. Tatlının şerbeti için su ve toz şeker tencerede karıştırılır, kaynayınca ateşi kısılır, içine limon suyu ve tuz atılır. 15 dakika sonra şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

2. Hamur malzemelerinin tümü yoğurma kabına alınır ve yoğurulur.

3. Hamur kulak memesi kıvamına gelince üzerine nemli bir bez örtülür ve 30 dakika bekletilir.

4. Dinlenen hamur 14 eşit bezeye ayırılır, her bezeye nişasta dökülerek çok ince açılır ve kızan sacın üzerinde pişirilir.

5. Yufkaların tümü pişirildikten sonra üstlerine çok az su serpilir.

6. Yufkalar kırılarak tepsiye döşenir, her kat yufka yağlanır ve ceviz dökülür.

7. Döşenen yufkalar istenilen biçimde dilimlere ayrılır.

8. Eritilen tereyağın üzerine zeytinyağı ilave edilir ve tepsinin üzerine bol bol gezdirilir.

9. Tepsi, 190 dereceye ısıtılmış fırında pişirilir.

10. Fırından çıkartılan inceelek, ılıyınca soğuk şerbeti üzerine dökülerek servis edilir.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
MSB: Malatya’nın ardından Adana’ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
11:04
Arne Slot’a kovulmamak için son bir şansı
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
