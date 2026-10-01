Aksaray Valisi Duru, Eskil Başaran'da domates hasadına katılıp üreticileri kutladı

Aksaray Valisi Murat Duru, Eskil ilçesindeki domates hasat programına katıldı.

İlçeye bağlı Başaran köyünde gerçekleştirilen programda Duru, üretici Adem Canlı'dan bilgi aldı, arazide incelemelerde bulundu.

Duru, üreticinin yürüttüğü tarımsal faaliyetin verimli ve örnek nitelikte olduğunu kaydetti.

Üretim yapan çiftçileri kutlayan Duru, verimli, etkin ve örnek tarım faaliyeti yürütülmesinden mutuluk duyduklarını belirterek, "Tüm üreticilere bereketli bir sezon diliyorum. Ürünlerinin bereketli olmasını, bol kazanç sağlamasını, başarılı çalışmaların tüm çiftçilerimize örnek olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.