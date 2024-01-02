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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Kumbuzoğlu, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve 'Deprem: Umut' kategorisinde Aydın Arik imzalı 'Ha Gayret' adlı fotoğrafı, 'Gazze: Kanıt' kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın 'Kardeşe Son Dokunuş' adlı fotoğrafı tercih etti. Kumbuzoğlu, diğer kategorilerdeki fotoğraflara da oy vererek, AA'nın her yıl düzenlediği bu seçkilere duyarlı kalmamak imkansız olduğunu belirtti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
02.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:30
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kumbuzoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik imzalı "Ha Gayret" adlı fotoğrafı oylayan Kumbuzoğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe Son Dokunuş" adlı fotoğrafını tercih etti.

Kumbuzoğlu, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine Destek", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Osman Can Gürdoğan'ın "Zamanın Donduğu An", "Spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami imzalı "Engel Tanımayan" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında her yıl olduğu gibi yine şaheserlerin bulunduğunu belirten Kumbuzoğlu, seçim yapmakta zorlandığını kaydetti.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz başta olmak üzere tüm çalışma ekibini kutlayan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Kategorideki fotoğrafların hepsi çok güzel ve etkileyici. Filistin, deprem ve çevre kategorilerindeki fotoğraflar özellikle ilgimi çekti. Seçkideki fotoğraflar normal fotoğrafların ötesinde anlamlı ve derin izleri olan kareler. AA'nın her yıl yaptığı bu seçkilere duyarlı kalmamak imkansız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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