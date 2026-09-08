Akşehir Belediye Başkanı ve 14 meclis üyesi CHP\'den istifa ederek bağımsız kaldı

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ile 14 belediye meclis üyesi, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Köksal, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında 14 belediye meclis üyesi ile bağımsız olarak görev yapma kararı aldıklarını belirtti.

CHP çatısı altında seçime girdiklerini ve yaklaşık yüzde 43 oyla göreve geldiklerini hatırlatan Köksal, belediye hizmetlerinde parti ayrımı yapmadıklarını söyledi.

Herhangi bir siyasi partiye katılmayacaklarını vurgulayan Köksal, görevi bağımsız olarak sürdüreceklerini ifade etti.