Akşehir'de 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Akşehir'de 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı

Akşehir'de düzenlenen 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, Sunay Akın ve Deniz Zeyrek'in katılımıyla başladı. Şenlikte birçok etkinlik ve gösteri yer alıyor.

07.07.2024 22:33  Güncelleme: 22:44
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(KONYA) - Sunay Akın ve Deniz Zeyrek, Akşehir 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Gazeteci Deniz Zeyrek'in halk ile buluşmasının ardından Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Zeyrek'e, eşeğine ters binmiş Nasreddin Hoca figürlü cam plaket armağan etti. Sonrasında ise Sunay Akın, "Cumhuriyet Yolunda Akşehir" adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri büyüledi.

Bu yıl "mizah kenti" Akşehir'de 65'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, her geçen gün katılımcıları güldürmeye ve güldürürken düşündürmeye devam ediyor. Şenlikte trap atışı yarışması, halkoyunları atölye çalışmaları, temsili Nasreddin Hoca ile tarihi Akşehir sokaklarında tiyatral gezinti, yerli ve yabancı halk dansları gösterileri, zumba etkinliği, Göksel Doğançay'ın seslendirdiği "Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları" konseri, Melihat Gülses'in Türk Sanat Müziği konseri, gazeteci Deniz Zeyrek'in halk ile buluşması ve son olarak da ünlü tiyatro oyuncusu, yazar, şair Sunay Akın'ın "Cumhuriyet Yolunda Akşehir" adlı tek kişilik gösterisi ile katılımcılar eşsiz anlar yaşadı.

5 Temmuz Cuma günü başlayan ve 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecek Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'ne vatandaş büyük ilgi gösteriyor. Her gün gerçekleşen onlarca etkinliğe kalabalık kitleler eşlik ediyor. Her bir etkinliğin özenle ve profesyonel isimler ile hazırlanması, vatandaşların beğenisini kazanmasını sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akşehir'de 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı - Son Dakika
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